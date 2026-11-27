EFE

El Manchester United activó una cláusula que tenía unilateral para renovar el contrato del portugués Bruno Fernandes un año más hasta 2028.

Según la prensa inglesa, el United se guardó esta cláusula en su contrato para extender el contrato del capitán, que expiraba el próximo verano.

Pese a esta renovación, el club inglés continúa renovando en una extensión de contrato más larga para el portugués, que ha sido de los jugadores más importantes desde que llegó en el mercado invernal de 2020. Fernandes ha disputado 343 partidos con el United y marcado 115 goles.

??✍? Manchester United tendrá 12 meses más para renovar a Bruno Fernandes tras activar la opción de prórroga.



La fecha límite llegaba a final de temporada, ahora será hasta 2028. pic.twitter.com/iZXlfASKl6 — FOX (@somos_FOX) November 27, 2026

En los últimos mercados se ha rumoreado con su salida, sobre todo por la mala situación deportiva del club, incapaz de luchar por los grandes títulos, pero Fernandes, que reconoció haber estado en conversaciones con el club para renovar, admitió que su intención siempre ha sido la de quedarse en el United.

El portugués también declaró hace pocos días que las conversaciones para extender su contrato están paradas y que lo más importante en estos momentos es redirigir el momento del equipo, que está en puestos de descenso en Premier League y solo conoce una victoria en liga esta temporada.

En su último partido con el United, Fernandes contribuyó con dos goles al empate de los de Mauricio Pochettino contra el Sporting de Portugal, que les deja en puestos de 'playoff' con siete puntos tras cinco jornadas.