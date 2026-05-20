Max Dowman, el ‘Talismán’ de Arsenal en la Premier League

Oscar Sandoval

Arsenal rompió una sequía de 22 años sin el título de liga en una temporada que llevará el sello de Max Dowman, un canterano que debutó esta campaña con el primer equipo, que anotó un gol importante y que pasará a la historia como el futbolista más joven en ganar la Premier League. The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

El año de Arsenal será inolvidable porque dejó atrás las frustraciones acumuladas en más de dos décadas y renovó la ilusión de su afición, entre los jugadores consentidos de la grada está Dowman quien empezó a escribir su historia con los ‘Gunners’ en esta temporada.

El juvenil debutó en Premier League en la jornada 2 ante Leeds a los 15 años y 235 días, en minutos destacó sobre el terreno de juego y provocó un penal que exhibió toda su calidad a pesar de su edad.

Histórico gol de Max Dowman, el más joven en la historia de la Premier League

El mediocampista tiene que estar acompañado por un adulto en las concentraciones del equipo y no puede cambiarse en el vestidor del primer equipo por normas de la FA, pero eso no le impidió estrenarse en la Champions League con 15 años y 308 días para imponer una nueva marca en el torneo continental.

Uno de los momentos más especiales de la temporada para Dowman llegó en la jornada 30, entró de cambio cuando el conjunto londinense empataba sin goles con Everton, en 16 minutos revolucionó el partido y marcó el 2-0 al 90+7 para convertirse en el goleador más joven en la historia del club y de la liga inglesa con 16 años y 73 días.

El juvenil que terminará la temporada con 16 años y 144 días, desbancará a Phil Fodeny y será el jugador más joven en ganar la Premier League, ya que disputó los cinco partidos necesarios para recibir una de las 40 medallas de campeón que recibirán los ‘Gunners’. La historia apenas comienza.