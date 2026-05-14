Matthijs de Ligt se sometió a cirugía

Redacción FOX Deportes

Matthijs de Ligt intentó todo para evitar una cirugía en la espalda, pero finalmente pasó por el quirófano.

El Manchester United confirmó que el central trabajó “diligentemente durante todo su proceso de rehabilitación”, pero no consiguió superar la lesión y “se decidió que un procedimiento correctivo era la mejor opción”.

La cirugía fue exitosa y de Ligt se encuentra recuperándose y con miras a regresar con los ‘Red Devils’ a principios de la temporada 2026/27.

De Ligt había comenzado la campaña como titular indiscutible, disputando todos los minutos de las primeras 13 jornadas y marcando un tanto.