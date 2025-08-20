Manchester United tendrá un inicio complicado en la Premier League

Oscar Sandoval

Las sensanciones de Manchester United tras el comienzo de la temporada en la Premier League deben tener tranquilo a Rúben Amorim, el rendimiento futbolístico fue bueno y no tiene que bajar la guardia porque en el camino le esperan otros rivales directos como Manchester City y Chelsea.

Our first away trip of the season is up next 🛣️🔜 pic.twitter.com/m8lL5l5Vlj — Manchester United (@ManUtd) August 20, 2025

El United no tiene tiempo para lamentar la derrota en Old Trafford ante Arsenal, está obligado a reaccionar en su visita a Fulham para conseguir los primeros tres puntos de la campaña y enfrentar a Grimsby Town en copa con el ánimo intacto.

Burnley será la última prueba en su intento de llegar a su mejor versión y ganar en confianza porque los verdaderos retos están a la vuelta de la esquina, en la jornada cuatro visitará al City y en la siguiente fecha recibirá a Chelsea que se presentará en el ‘Teatro de los Sueños’ como campeón del mundo.

Dos partidos que le pueden indicar a los ‘Red Devils’ para que están esta temporada, seis puntos que lo podrían impulsar a la parte alta o dejar de nueva cuenta en la parte baja y a Amorim sin crédito.