Manchester United sigue mejorando, pero todavía no gana en la Premier League

Oscar Sandoval

Fulham y Manchester United empataron a un gol y ganar sigue siendo la tarea pendiente de los ‘Red Devils’ en el inicio de la Premier League, el conjunto de Old Trafford sigue mejorando futbolísticamente, pero suma un punto de seis posibles y comienza a rezagarse.

It finishes level 🤝 — Manchester United (@ManUtd) August 24, 2025

El United no encuentra el camino a la victoria y sigue navegando sin rumbo, no es momento de encender las alarmas porque la temporada va empezando, pero sí de analizar lo que se hace mal porque los rivales le hacen mucho daño con pocas oportunidades.

Los visitantes dominaron el inicio de la primera mitad y Bernd Leno evitó que Matheus Cunha hiciera el 1-0 tras un trazo largo del Altay Bayindir de área a área, por si fuera poco, Bruno Fernandes falló un penal a los 38 minutos.

Strong performance and a point. 📈 pic.twitter.com/GFtcro0IeZ — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 24, 2025

Un autogol de Rodrigo Muniz al 58 tras un remate polémico de Leni Yoro adelantó a los ‘Red Devils’ que no pudieron manejar el resultado ante Fulham que con la entrada de Raúl Jiménez adelantó líneas con el objetivo de buscar el empate y el United no resistió.

Emile Smith-Rowe igualó el marcador a los 73 minutos rematando en el área un centro desde la banda para repartir unidades y dejar al United con un sabor agridulce y con la obligación de sumar ante Burnley para llegar con el ánimo a tope ante Manchester City y Chelsea.