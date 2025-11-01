Manchester United perdió el ritmo en la Premier League

Redacción FOX Deportes

Manchester United tropezó este sábado ante Nottingham Forest, equipo que está en zona de descenso, al empatar en un encuentro en el que los visitantes lograron llevarse un punto tras un gol de Amad Diallo a 10 minutos de final.

⏹️ Amad's leveller earns us a point on the road. — Manchester United (@ManUtd) November 1, 2025

Los 'Diablos Rojos' que venían de tres victorias consecutivas, se adelantaron en el marcador con un tanto de cabeza de Casemiro, aunque vieron cómo el rival les dio la vuelta con dos goles seguidos y tuvieron que venir de atrás. En los minutos finales lograron rescatar un empate ante el equipo de Sean Dyche, que todavía no ha ganado en la Premier League.

Casemiro iba a adelantar a los suyos a la media hora gracias a un cabezazo, tras zafarse de su marca en un córner botado por Bruno Fernandes.

Tras el descanso, los de Dyche salieron enchufados y en los primeros cinco minutos iban a golpear hasta en dos ocasiones para darle la vuelta al marcador.

🤝 @NFFC and @ManUtd play out a thrilling draw at the City Ground! pic.twitter.com/AcVR4Ri4pt — Premier League (@premierleague) November 1, 2025

Luego de una jugada combinativa del Forest, que movió la pelota de lado a lado, Ryan Yates puso un centro al punto de penalti y Gibbs-White se adelantó a la defensa para empatar el duelo. Apenas dos minutos después, cuando Manchester United se estaba recuperando del golpe, los locales consiguieron el segundo gol por medio del joven Nicolo Savona.

Diallo volvió a ser protagonista a 10 minutos del final con una volea que pilló desprevenido a Sels para empatar el partido y dejar a Manchester United en la quinta posición, mientras que Nottingham Forest, se mantiene en descenso con apenas seis puntos.