Nottingham Forest anunció a su tercer técnico de la temporada

Oscar Sandoval

Sean Dyche ha sido elegido para rescatar a Nottingham Forest que se encuentra en los últimos lugares de la Premier League, es el tercer técnico de la temporada y su principal objetivo será la permanencia que está a dos puntos de distancia.

Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Sean Dyche as the Club’s new Head Coach, following a thorough recruitment process led by Global Head of Football, Edu Gaspar, and Global Technical Director, George Syrianos.



The former Forest youth player joins the… pic.twitter.com/ZjUZdG4E6j — Nottingham Forest (@NFFC) October 21, 2025

Los ‘Tricky Trees’ vivieron en un sueño durante la gestión de Nuno Espírito quien clasificó al equipo a competencias europeas por primera ocasión después de 30 años, sin embargo, el inicio de campaña fue el despertar y el portugués quedó fuera después de tres jornadas con saldo de una victoria, un empate y una derrota.

La relación con la directiva se rompió, el proyecto terminó de forma abrupta y Ange Postecoglou llegó a City Ground para intentar mantener al club cerca de la zona europea, pero luego de 39 días y seis derrotas en seis partidos de liga fue destituido.

Nottingham anunció este martes que Sean Dyche será quien intente corregir el rumbo del curso luego de firmar un contrato hasta el 30 de junio de 2027, el inglés debutará este jueves a nivel Europa contra Porto y el próximo fin de semana en Premier League ante Bournemouth como visitante.