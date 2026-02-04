Manchester City pasó por encima de Newcastle y avanzó a la final de la Copa de la Liga

Oscar Sandoval

Manchester City derrotó a Newcastle 3-1 y con un global de 5-1 clasificó a la final de la Copa de la Liga por primera ocasión después de cinco temporadas, le pasó por encima a los ‘Magpies’ que dejaron el título vacante.

El City sentenció la eliminatoria en 32 minutos, comenzó con dos goles de ventaja, pero no especuló y salió a sellar su boleto a la final.

Newcastle todavía no se acomodaba sobre el campo de batalla cuando Omar Marmoush anotó el 1-0 a los siete minutos luego de una pared a velocidad en medio sector y un rebote al momento de definir que acabó con cualquier posibilidad de remontada por parte de los visitantes.

El delantero egipcio marcó el segundo de la noche al 29 tras un remate de cabeza en el área chica en un balón elevado sobre la portería de Aaron Ramsdale, un gol que convirtió el duelo en un trámite para los ‘Citzens’ que no tuvieron piedad de un rival en agonía.

Un nuevo ataque a velocidad por parte de los locales terminó con el 3-0 de Tiijani Reijnders al 32, un resultado que no dejaba dudas de quien había sido mejor a lo largo de la eliminatoria porque el 5-0 en el global era contundente.

Newcastle marcó el de la honra a los 62 minutos por medio de Anthony Elanga y se desprendió de la corona por la que pelearán 'Cityzens' y 'Gunners'.