Manchester City no registró a Marc Guéhi a tiempo para la Copa de la Liga

Redacción FOX Deportes

Marc Guéhi de Manchester City, no podrá participar este miércoles en la vuelta de semifinales de la Copa de la Liga contra Newcastle y también se perdería una posible final debido a las reglas del torneo.

El central inglés se incorporó al City procedente del Crystal Palace en enero, a cambio de 23 millones de euros y, pese a que las reglas se cambiaron este año para permitir a un futbolista jugar para dos clubes en esta competición, había una fecha límite para su inscripción.

Al haberse confirmado el fichaje de Guéhi después de que se jugara la ida de semifinales contra Newcastle que acabó con triunfo por 0-2 para los de Pep Guardiola, el central no estará disponible ni este miércoles ni en la hipotética final de Wembley contra Arsenal o Chelsea.

Curiosamente, las otras tres incorporaciones del City en este mercado invernal sí podrán jugar ambos partidos. Antoine Semenyo, que fue traspasado en los primeros días de enero ya jugó y marcó en la ida.

También estarán disponibles Max Alleyne, cuya cesión al Watford se cortó los primeros días de año y Sverre Nypan, que volvió al club tras una fallida cesión a Middlesbrough.