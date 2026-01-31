Manchester City chocó contra Tottenham en la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester City pasó en falso luego de perder una ventaja de dos goles ante Tottenham que vino de atrás en la segunda parte, el empate no es bueno para los ‘Skyblues’ que quedaron seis puntos por detrás de Arsenal que en una jornada dejó atrás a sus rivales.

Los errores que cometió Arsenal en el pasado, los está replicando el City que volvió a dejar puntos importantes en el camino, de los últimos 18 ha sumado siete y Arsenal sonríe porque también Aston Villa tropezó.

Tottenham inició dormido y perdió un balón en el círculo central que Rayan Cherki transformó en gol a la contra para inclinar la balanza a favor de los visitantes a los 10 minutos.

El City se adueñó del juego, pero fue hasta el 44 cuando parecía tener el resultado a su favor tras el 2-0 de Antoine Semenyo. Los ‘Spurs’ tenían que despertar en la segunda mitad porque de otra forma la goleada era cuestión de tiempo.

Dominik Solanke generó la reacción a los 53 minutos e igualó el partido al 70 con un golazo de ‘Escorpión’ que obligó a los ‘Cityzens’ a lanzarse al frente, lo hicieron, pero sin éxito y deberán venir de atrás para volver a la pelea por el liderato.