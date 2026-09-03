Manchester City no deja de ganar en la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester City derrotó 1-0 a Coventry y mantuvo el paso perfecto después de tres jornadas en la Premier League. Un gol de Erling Haaland al minuto 26 fue suficiente para que los ‘Cityzens’ se mantuvieran como líderes, con siete tantos a favor y dos en contra.

A Coventry se le está complicando la Premier League después de sufrir su tercera derrota consecutiva. El resultado lo mantiene en el fondo de la tabla sin puntos, mientras Manchester City continúa en lo más alto.

El equipo de Enzo Maresca tomó el protagonismo desde el inicio y con la posesión controló las acciones. La ventaja llegó a los 26 minutos luego de un remate de cabeza de Erling Haaland a servicio de Antoine Semenyo, que le hizo justicia al marcador.

Coventry ofreció poco en ataque e intentó mantenerse con vida, pero Manchester City no aflojó y manejó el balón y la ventaja hasta el final para llegar a nueve puntos de nueve posibles y conservar el liderato.

Haaland volvió a ser protagonista con su tercer gol de la temporada, que además representó el número 300 de su carrera.