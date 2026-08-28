Manchester City confirmó el fichaje de Ayyoub Bouaddi

Redacción FOX Deportes

Manchester City confirmó el fichaje del mediocampista marroquí Ayyoub Bouaddi, que llega procedente de Lille a cambio de 100 millones de euros.

Bouaddi, internacional con Marruecos, llega para cubrir las salidas de Rodrigo Hernández, que se marchó a Barcelona; de Tijjani Reijnders, que emigro a la Saudi Pro League; y del argentino Nico González, que la tiene acordada su transferencia a Newcastle United.

El futbolista de 18 años se convierte en el tercer fichaje más caro en la historia del City después de Elliot Anderson y Jack Grealish.

Con la compra de Bouaddi, el City se ha gastado 280 millones en este mercado veraniego, en tanto que ha ingresado la misma cantidad.

El marroquí, titular en cinco de los seis partidos de su selección en el Mundial, ha disputado 88 partidos con Lille desde que debutó hace tres años y tiene el récord de más partidos jugados en la Ligue 1 antes de cumplir los 18 años.