Manchester City hizo oficial su segundo fichaje invernal

Redacción FOX Deportes

Manchester City reforzó su defensa con el fichaje de Marc Guéhi, por el que han pagado 23 millones de euros a Crystal Palace. Esta ganga para el City ha sido posible porque Guéhi acaba contrato en junio y ya comunicó hace tiempo al Palace que no tenía pensado renovar para dar un paso adelante en su carrera.

Marc Guéhi completes his move to Manchester City 🩵 pic.twitter.com/rHvbYVXiT4 — Manchester City (@ManCity) January 19, 2026

"Cuando me preguntaron si quería ir al City, solo había una respuesta posible. Ahora estoy en el mejor club del mundo", dijo Guéhi en sus primeras declaraciones como jugador del City.

Guéhi quien estuvo a punto de irse a Liverpool por 40 millones de euros en el último día del mercado de verano, pero con todo acordado, el Palace se echó atrás porque solo pudo fichar a uno de los dos reemplazos que Oliver Glasner pedía para que dejar marchar al central inglés.

En el City, Guéhi reforzará una defensa muy tocada por las lesiones de larga duración de Josko Gvardiol y Rúben Dias y los constantes problemas físicos de John Stones. Es el segundo y a priori último fichaje del City tras la incorporación de Antoine Semenyo, por el que el City pagó 72 millones de euros a Bournemouth.