Manchester City tomó ventaja ante Newcastle en la Copa de la Liga

Oscar Sandoval

Manchester City derrotó 2-0 a Newcastle y puso un pie en la final de la Carabao Cup, los ‘Magpies’ dejaron escapar tres jugadas de gol y lo pagaron caro. La eliminatoria no está resuelta y los ‘Cityzens’ tendrán que sentenciarla en casa el próximo cuatro de febrero.

We take a lead into the second leg 💪



⚫️ 0-2 🩵 @okx pic.twitter.com/uWmmQ48dFF — Manchester City (@ManCity) January 13, 2026

El futbol fue cruel con Newcastle que pudo conseguir otro resultado de no ser por sus errores en la portería de James Trafford. Yoane Wissa tuvo en sus pies la ocasión más clara de la primera mitad, era el minuto cuatro y entró con balón controlado al área, pero terminó fallando.

El inicio de la segunda mitad fue un intercambio de golpes, se salvó el City tras una doble ocasión de los visitantes luego de un cabezazo de Wissa y un disparo de Bruno Guimaraes que se quedó en el poste, los locales reaccionaron al 53 y Antoine Semenyo marcó el 1-0 y su segundo gol con la camiseta ‘Skyblue’.

Newcastle se desdibujó y Rayan Cherki apareció en el área al 90+2 para aumentar la ventaja del equipo de Pep Guardiola que está a 90 minutos de volver a la final de la Copa de la Liga.