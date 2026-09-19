Manchester City goleó y se robó el liderato de la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester City derrotó 5-3 al Sunderland y se convirtió en líder de la Premier League, aprovechando su buen arranque y la caída de Arsenal. Los ‘Cityzens’ mantienen el paso perfecto después de cinco jornadas.

La transición del City tras la salida de Pep Guardiola parece ir por buen camino y los resultados lo respaldan. El equipo tiene trabajo por hacer en defensa y esa es una de las tareas pendientes de Enzo Maresca, pero será más fácil corregir los errores mientras siga ganando.

El duelo fue un espectacular y entretenido ida y vuelta. Enzo Fernández anotó el 1-0 a los nueve minutos, pero Brian Brobbey empató al 12 con el primero de los tres goles que marcaría durante el partido.

El ritmo se mantuvo y Rayan Cherki recuperó la ventaja para los ‘Cityzens’ al 29 con un disparo cruzado a la altura del punto penal, pero la alegría duró poco porque el delantero neerlandés respondió con el 2-2 a los 33 minutos.

Los locales se fueron al descanso con ventaja tras un remate potente de Antoine Semenyo, quien marcó su segundo de la tarde al 57 luego de encontrarse un balón botando en el área y marcar el 4-2.

Brobbey completó su hat-trick al 59 para recortar distancias y mantener con vida a su equipo. Sin embargo, Erling Haaland cerró la cuenta al 81 y aseguró los tres puntos que llevaron al City a lo más alto de la tabla.