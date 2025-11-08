Manchester City dejó a Liverpool fuera de la pelea por la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester City derrotó 3-0 a Liverpool y recuperó el segundo lugar de la Premier League, terminó de tajo con una racha de cuatro partidos sin vencer a los ‘Reds’ que no se parecen en nada al equipo que conquistó el título la temporada pasada.

Dos de los favoritos se enfrentaron y el resultado mantiene la ilusión del City que está a cuatro puntos de Arsenal, la victoria fue merecida porque desde el inicio fueron los locales los que salieron a buscar el partido y a imponer condiciones.

Erling Haaland falló un penal a los 12 minutos y se sacó la espina con un cabezazo al 28, fue entonces que los ‘Cityzens’ tomaron el control sobre Liverpool al que le anularon un gol a los 39 minutos y que reflejó su baja producción ofensiva con un remate al arco en 90 minutos.

Nico González aumentó la ventaja al 45+3 después de un disparo de medida distancia que se desvió en un defensor y batió a Giorgi Mamardashvili para dejar al campeón al borde del KO.

Las cosas no cambiaron tras el descanso, los locales siguieron sometiendo a unos ‘Reds’ irreconocibles que recibieron el tercero al 63 luego de un zapatazo colocado de Jérémy Dokú desde fuera del área que los liquidó anímicamente y dejó fuera de la zona europea y navegando a la deriva en la Premier League.