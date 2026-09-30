Manchester City deberá resolver su apelación antes de Navidad

EFE

La apelación que el Manchester City presentará contra la decisión de la Premier League de declararle culpable de irregularidades financieras debe ser completada antes de Navidad, tal y como establece la normativa de la competición.

Según las reglas, cualquier apelación tiene que ser completada en un plazo de 12 semanas una vez es presentada. En este caso, antes de las fiestas navideñas.

El City tiene hasta este viernes para presentar la apelación y ya confirmó, tanto a través de un comunicado como a través de las palabras de su consejero delegado, Ferrán Soriano, que recurrirá.

Una vez que se completen las 12 semanas, la vista por la apelación solo podrá prolongarse durante cinco días y después la comisión independiente de la Premier League tendrá treinta días para tomar una decisión.