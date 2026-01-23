Manchester City cortó la racha negativa en la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester City derrotó 2-0 a Wolverhampton y terminó con la racha de cuatro partidos sin ganar en la Premier League que le costaron nueve unidades, logró reponerse ante el último lugar de la tabla que parece condenado al descenso porque la zona de salvación está a 14 puntos de distancia.

El City se alejó de la carrera por el título y de momento debe cuidar la segunda posición porque Aston Villa presiona de cerca, otro resultado lo hubiera dejado a la deriva, pero el equipo reaccionó y marcó distancia con los ‘Villanos’ tras una buena primera mitad.

Los locales tomaron la ventaja a los seis minutos del primer tiempo luego de un centro de Mathues Nunes que remató Omar Marmoush para anotar su primer gol de la temporada en la Premier League.

Antoine Semenyo marcó el 2-0 en tiempo añadido del primer acto y demostró que cayó de pie en los ‘Cityzens’, recibió el balón y controló para sacar un disparo colocado junto al poste que puso cifras definitivas al 45+2.

Wolverhampton hizo méritos para recortar distancias, pero no tuvo puntería y volvió a perder después de cuatro partidos para comprometerse aún más con el descenso.