Los goles a balón parado se disparan en la Premier League

EFE

Los goles a balón parado se han disparado esta temporada en la Premier League hasta alcanzar un 27.5% del total de goles marcados (215 de 783), el segundo mejor registro desde la campaña 2009/10.

Estos datos sitúan al campeonato inglés por encima de las otras grandes ligas europeas en esta faceta al superar los registros de la Serie A (24 %), la Bundesliga (22%), La Liga (19%) y la Ligue 1 (17%).

En lo que va de las 28 jornadas disputadas, más de uno de cada cuatro goles llega a través de acciones como saques de esquina, faltas laterales, saques de banda y penaltis, un porcentaje muy superior al 20.6% del curso 2024/25 y al 19.8% de hace dos temporadas.

Los únicos precedentes que se acercan a estas cifras son el 23.9% de la temporada 2016/17 y el 22.9% de la 2018/19.

La última jornada fue un ejemplo evidente de esta tendencia ya que, de los 36 goles anotados, 13 llegaron en jugadas a balón parado.

Arsenal ganó y se robó el liderato de la Premier League

El Brentford firmó dos tantos de estrategia -uno tras saque de banda y otro de córner-, mientras que el Liverpool marcó sus tres goles en la primera parte desde el saque de esquina, además de otro del West Ham United también desde el córner en ese mismo encuentro.

Hubo además un tanto del Everton y otro del Crystal Palace desde la esquina, un penalti del Manchester United y los tres goles del duelo entre Arsenal y Chelsea, que llegaron también en acciones de estrategia.

El Arsenal es el equipo que más goles ha conseguido a balón parado, con 19, tres de ellos de penalti, seguido del Newcastle United con 14.

Manchester United, Tottenham Hotspur, Bournemouth y Leeds United suman 13 cada uno, mientras que el Liverpool acumula 12.

Manchester United ganó en Old Trafford dejando buenas sensaciones

En el extremo opuesto, el Wolverhampton Wanderers es el conjunto que menos provecho saca de estas jugadas, con apenas cinco goles, seguido del Nottingham Forest y el Manchester City, ambos con seis.

El poderío del Arsenal en esta faceta se ha convertido en un pilar de su candidatura al título. Sus 16 goles de córner igualan el récord en una temporada de la Premier League y les sitúan a las puertas de superar los registros históricos del West Bromwich Albion en 2016/17 y del Oldham Athletic en 1992/93, con nueve jornadas todavía por disputarse.

Este auge de la estrategia genera también debate entre los entrenadores. El técnico del Liverpool, Arne Slot, admitió su sorpresa por la permisividad arbitral en Inglaterra

"Hay que aceptarlo. Creo que es sobre todo aquí, en la Premier. Si veo otras ligas no hay tanto énfasis en el balón parado. Aquí casi puedes golpear al portero en la cara y el árbitro dice que sigan".

El Liverpool, mal y de malas: Alexander Isak marca y se lesiona en la misma jugada

"Mi corazón futbolístico no disfruta tanto con esto. Cuando pienso en futbol, pienso en el Barcelona de hace 10 o 15 años, ese equipo que esperabas ver cada domingo".

Una visión distinta expresó el entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, que defendió la diversidad táctica. “Esa es la belleza del futbol, se puede ganar de muchas maneras. No hay una forma correcta o incorrecta de jugar. El objetivo es ganar”, señaló el técnico.

No obstante, Rosenior consideró que al final de la temporada debería revisarse la protección a los porteros en este tipo de acciones, ante el aumento de contactos dentro del área chica.

Un gol in extremis mantiene a Chelsea peleando en la Premier League

En la misma línea se pronunció el entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola que instó a encontrar la manera de proteger a los porteros ya que "se está permitiendo casi todo en el área chica".

"Estamos permitiendo casi todo en el área chica. Todos los equipos están viendo esto y están tratando de aprovecharse al máximo. Creo que los árbitros tienen que decidir qué hacer con esto. El VAR va a empezar a llamar para estas cosas".

Sea por la permisividad arbitral o por evolución táctica, el balón parado se ha convertido en un factor decisivo en la Premier League, hasta el punto de marcar la diferencia en la pelea por el título y en la lucha por la permanencia.