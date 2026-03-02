Publicación: lunes 2 de marzo de 2026

Los goles a balón parado se disparan en la Premier League

La temporada ha estado marcada por la eficacia en jugadas de estrategia.

Los goles a balón parado se han disparado esta temporada en la Premier League hasta alcanzar un 27.5% del total de goles marcados (215 de 783), el segundo mejor registro desde la campaña 2009/10.

Estos datos sitúan al campeonato inglés por encima de las otras grandes ligas europeas en esta faceta al superar los registros de la Serie A (24 %), la Bundesliga (22%), La Liga (19%) y la Ligue 1 (17%).

En lo que va de las 28 jornadas disputadas, más de uno de cada cuatro goles llega a través de acciones como saques de esquina, faltas laterales, saques de banda y penaltis, un porcentaje muy superior al 20.6% del curso 2024/25 y al 19.8% de hace dos temporadas.

Los únicos precedentes que se acercan a estas cifras son el 23.9% de la temporada 2016/17 y el 22.9% de la 2018/19.

La última jornada fue un ejemplo evidente de esta tendencia ya que, de los 36 goles anotados, 13 llegaron en jugadas a balón parado.

Arsenal ganó y se robó el liderato de la Premier League

Arsenal 2-0 West Ham
Declan Rice terminó con la resistencia de los 'Hammers' a los 38 minutos
Primer gol de Rice en la Premier League esta temporada
El mediocampista sumaba 503 minutos sin marcar
Bukayo Saka anotó el 2-0 a los 67 minutos con un penal
Bukayo Saka anotó el 2-0 a los 67 minutos con un penal
Arsenal 2-0 West Ham
Segundo gol de Saka esta temporada en Premier League
Arsenal derrotó 2-0 a West Ham y se coló al primer lugar de la Premier League con 16 unidades

El Brentford firmó dos tantos de estrategia -uno tras saque de banda y otro de córner-, mientras que el Liverpool marcó sus tres goles en la primera parte desde el saque de esquina, además de otro del West Ham United también desde el córner en ese mismo encuentro.

Hubo además un tanto del Everton y otro del Crystal Palace desde la esquina, un penalti del Manchester United y los tres goles del duelo entre Arsenal y Chelsea, que llegaron también en acciones de estrategia.

El Arsenal es el equipo que más goles ha conseguido a balón parado, con 19, tres de ellos de penalti, seguido del Newcastle United con 14.

Manchester United, Tottenham Hotspur, Bournemouth y Leeds United suman 13 cada uno, mientras que el Liverpool acumula 12.

Manchester United ganó en Old Trafford dejando buenas sensaciones

Manchester United (5) 1-1 (4) Fiorentina
El partido sirvió de homenaje para David De Gea quien disputó 12 temporadas con el United en la Premier League
Simon Sohm abrió el marcador a los 8 minutos
La 'Fiore' pegó primero
Un autogol de Robin Gosens tras un cabezazo de Casemiro valió el empate para los 'Red Devils'
El United se impuso 5-4 en penales
El United se impuso 5-4 en penales

En el extremo opuesto, el Wolverhampton Wanderers es el conjunto que menos provecho saca de estas jugadas, con apenas cinco goles, seguido del Nottingham Forest y el Manchester City, ambos con seis.

El poderío del Arsenal en esta faceta se ha convertido en un pilar de su candidatura al título. Sus 16 goles de córner igualan el récord en una temporada de la Premier League y les sitúan a las puertas de superar los registros históricos del West Bromwich Albion en 2016/17 y del Oldham Athletic en 1992/93, con nueve jornadas todavía por disputarse.

Este auge de la estrategia genera también debate entre los entrenadores. El técnico del Liverpool, Arne Slot, admitió su sorpresa por la permisividad arbitral en Inglaterra

"Hay que aceptarlo. Creo que es sobre todo aquí, en la Premier. Si veo otras ligas no hay tanto énfasis en el balón parado. Aquí casi puedes golpear al portero en la cara y el árbitro dice que sigan".

El Liverpool, mal y de malas: Alexander Isak marca y se lesiona en la misma jugada

Alexander Isaak entró de cambio. En 10 minutos marcó el gol y se lesionó de la rodilla, encendiendo las alarmas en el club rojo
"Mi corazón futbolístico no disfruta tanto con esto. Cuando pienso en futbol, pienso en el Barcelona de hace 10 o 15 años, ese equipo que esperabas ver cada domingo".

Una visión distinta expresó el entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, que defendió la diversidad táctica. “Esa es la belleza del futbol, se puede ganar de muchas maneras. No hay una forma correcta o incorrecta de jugar. El objetivo es ganar”, señaló el técnico.

No obstante, Rosenior consideró que al final de la temporada debería revisarse la protección a los porteros en este tipo de acciones, ante el aumento de contactos dentro del área chica.

Un gol in extremis mantiene a Chelsea peleando en la Premier League

Chelsea 3-2 West Ham
Jarrod Bowen adelantó a los visitantes a los siete minutos de partido
West Ham cortó una racha de dos victorias en fila
Crysencio Summerville marcó el 2-0 a los 36 minutos
Summerville anotó por tercer partido consecutivo en la Premier League con los 'Hammers'
João Pedro recortó distancias al 57
El brasileño suma nueve goles en liga esta temporada
Un gol in extremis mantiene a Chelsea peleando en la Premier League
Marc Cucurella igualó el partido al 70
Chelsea continúa invicto con Liam Rosenior en la Premier League luego de vencer 3-2 a West Ham
Enzo Fernández marcó el gol del triunfo al 90+2

En la misma línea se pronunció el entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola que instó a encontrar la manera de proteger a los porteros ya que "se está permitiendo casi todo en el área chica".

"Estamos permitiendo casi todo en el área chica. Todos los equipos están viendo esto y están tratando de aprovecharse al máximo. Creo que los árbitros tienen que decidir qué hacer con esto. El VAR va a empezar a llamar para estas cosas".

Sea por la permisividad arbitral o por evolución táctica, el balón parado se ha convertido en un factor decisivo en la Premier League, hasta el punto de marcar la diferencia en la pelea por el título y en la lucha por la permanencia.

