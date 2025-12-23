Arne Slot habló por primera vez sobre la lesión de Alexander Isak

Redacción FOX Deportes

Alexander Isak estará de baja al menos un par de meses tras fracturarse la pierna y someterse a una intervención quirúrgica, según anunció el martes el entrenador de Liverpool de la Premier League, Arne Slot.

Arne with the latest on Isak, Bradley, Endo, Gakpo and Gomez 🗣️ pic.twitter.com/tvz7zSMV39 — Liverpool FC (@LFC) December 23, 2025

La lesión es un duro golpe para el Liverpool, quinto en la tabla tras ganar la liga la temporada pasada.

"Va a ser una lesión larga, de un par de meses. Es una gran decepción para él y, en consecuencia, también para nosotros", dijo Slot en la conferencia de prensa de cara al partido de liga contra Wolverhampton del próximo sábado.

El técnico neerlandés calificó de imprudente la entrada que provocó la lesión.

"La entrada de (Micky) Van de Ven, si haces una entrada así 10 veces, 10 veces hay posibilidades de que el jugador sufra una lesión grave", dijo.