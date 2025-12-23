Redacción FOX Deportes
Arne Slot habló por primera vez sobre la lesión de Alexander Isak
Slot comunicó el tiempo que Isak estará de baja y criticó la entrada de Micky Van de Ven
Alexander Isak estará de baja al menos un par de meses tras fracturarse la pierna y someterse a una intervención quirúrgica, según anunció el martes el entrenador de Liverpool de la Premier League, Arne Slot.
La lesión es un duro golpe para el Liverpool, quinto en la tabla tras ganar la liga la temporada pasada.
"Va a ser una lesión larga, de un par de meses. Es una gran decepción para él y, en consecuencia, también para nosotros", dijo Slot en la conferencia de prensa de cara al partido de liga contra Wolverhampton del próximo sábado.
El técnico neerlandés calificó de imprudente la entrada que provocó la lesión.
"La entrada de (Micky) Van de Ven, si haces una entrada así 10 veces, 10 veces hay posibilidades de que el jugador sufra una lesión grave", dijo.
