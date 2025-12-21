Alexander Isak operado de la lesión que sufrió ante Tottenham

Redacción FOX Deportes

Alexander Isak fue operado este lunes de una fractura en el peroné de la pierna izquierda que sufrió el pasado fin de semana en el duelo contra Tottenham de la Premier League. Alexander Isak today successfully underwent surgery on the injury he sustained on Saturday. — Liverpool FC (@LFC) December 22, 2025

"Alexander Isak se sometió hoy con éxito a una intervención quirúrgica por la lesión que sufrió el sábado. El delantero del Liverpool se lesionó en una jugada en la que marcó el primer gol contra el Tottenham Hotspur y tuvo que ser sustituido", recuerdó el club.

"La rehabilitación de Isak continuará ahora en el centro de entrenamiento AXA, sin que por el momento se haya fijado una fecha para su regreso", concluye.

El sueco, que saltó al campo en el descanso por el defensa Conor Bradley, marcó diez minutos más tarde, al aprovechar un pase del alemán Florian Wirtz, aunque fue trabado por el defensa local Van de Ven. Sin embargo, ya no se levantó del terreno de juego y se marchó auxiliado por los médicos del Liverpool y Jeremie Frimpong ocupó su lugar.