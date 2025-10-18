¿Lo aprovechó? Raúl Jiménez, titular por primera vez en 2 meses

Enrique Gómez

Por primera vez en la temporada y a sus 34 años, Raúl Jiménez jugó el partido completo con el Fulham.

Claro que, para su desgracia, nadie del club pudo anotar gol y todo terminó en derrota contra el Arsenal.

El técnico Marco Silva alineó a Jiménez por primera vez desde la Jornada 1 de la Premier League (16 de agosto), pero por único ocasión en la campaña, le concedió todos los minutos al veterano mexicano, quien, a diferencia de otros compañeros, se quedó en Londres en vez de ir a la Fecha FIFA con sus selecciones. Ese descanso y disposición le sirvió para jugar su primer partido completo en Inglaterra desde mayo.

Raúl Jiménez 🇲🇽 jugó 90’ en la derrota de Fulham ante Arsenal de 1-0 en la Premier League 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿.



- 30 toques

- 8/18 pases precisos (44%)

- 2/5 pases largos

- 3/3 entradas

- 4/11 duelos en el suelo ganados

- 1/7 duelos aéreos



Fulham suma 8 pts luego de ocho fechas y se coloca… pic.twitter.com/nTlvWYsOhI — Julio Rodríguez (@julioordz10) October 18, 2025

Aun así, el equipo de Craven Cottage cayó 1-0 en este derbi londinense ante los ‘Gunners’, resultado más o menos esperado, pues el equipo de Mikel Arteta marcha líder del campeonato con 19 puntos, 11 más de los que tiene el Fulham, que ha empezado a ‘coquetear’ con los últimos lugares de la clasificación.

Partido de alta exigencia ante el Arsenal y por eso tiene valor que Jiménez haya vuelto a ser titular (luego de perderse el partido pasado por una lesión en la cadera), sin embargo, el atacante no pudo marcar su segundo gol de la campaña y en cambio, recibió muy malas calificaciones con su participación fe hoy.

Raúl es el delantero favorito de Javier Aguirre y al menos por esta vez, volvió a jugar todos los minutos.