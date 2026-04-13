Publicación: lunes 13 de abril de 2026

EFE

Lisandro Martínez, expulsado por tirar del pelo a un rival

El defensa argentino enfrenta su primera expulsión de la temporada.

El argentino Lisandro Martínez, defensa del Manchester United, fue expulsado este lunes por tirar del pelo a Dominic Calvert-Lewin.

Lisandro tiró de la coleta al delantero del Leeds United en un lance entre ambos en el centro del campo y, aunque el colegiado del encuentro, Paul Tierney, no lo vio en un primer momento, decidió echar al argentino tras revisarlo en el monitor del VAR.

Es la primera expulsión de la temporada para el argentino, que ha lidiado con una lesión en la rodilla buena parte del curso. El argentino no estará disponible para Michael Carrick de cara al duelo contra el Chelsea del sábado que viene.

La expulsión del argentino se produjo con 0-2 en el marcador a favor del Leeds.

Leeds a cuartos de final de la FA Cup después de 23 años

Leeds 3-0 Norwich
Sean Longstaff anotó el 1-0 a los 32 minutos
Leeds a cuartos de final de la FA Cup después de 23 años
Gabriel Gudmundsson amplió la ventaja al 43
Leeds derrotó a Norwich y avanzó a cuartos de final de la FA Cup por primera vez desde la temporada 2002/03
Leeds a cuartos de final de la FA Cup después de 23 años
Joël Piroe cerró la cuenta al 85
Leeds derrotó a Norwich y avanzó a cuartos de final de la FA Cup por primera vez desde la temporada 2002/03

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS