Leicester City, de campeón de la Premier League a coquetear con la tercera división

EFE

La victoria del Blackburn Rovers contra el Queens Park Rangers ha relegado al Leicester a la posición 22 de la tabla, a un punto del Portsmouth, que marca la salvación y que podría ampliar la distancia este martes con un triunfo en la casa del Charlton Athletic.

El Leicester, que bajó la temporada pasada de la Premier League, tiene además dos partidos más que el 'Pompey' y este fin de semana quedó eliminado de la FA Cup al perder en la prórroga contra el Southampton.

Esta será un distracción menos para un equipo que tenía la esperanza de volver inmediatamente a la Primera División, como ya le ocurrió hace dos temporadas, pero que, pese a tener uno de los mayores presupuestos de la competición, se ha visto involucrado en la pelea por no caer a League One, una división que no pisa desde la 2008/09.

FA Cup: Leicester elimina al United y se cita con Southampton en semifinales

No ha ayudado al momento actual del Leicester la sanción de seis puntos por el incumplimiento financiero de la temporada 2023/24, al superar las pérdidas permitidas por la competición, no cooperar con la investigación y no entregar a tiempo las cuentas.

El club, además, no tiene técnico permanente tras despedir hace tres semanas al español Martí Cifuentes. La salida de Cifuentes aún no ha sido cubierta y Andy King se ha hecho cargo del conjunto en los últimos cuatro encuentros. Tras 22 de días de búsqueda de sustituto de Cifuentes, King ya se ha convertido en el técnico interino que más ha durado en el Leicester en más de dos décadas.

A los 'Foxes', campeones de la Premier League en 2016, aún les quedan 14 jornadas por delante para recuperar el rumbo y salvar la categoría. Un objetivo triste para un club que pensaba que podría volver a la élite de forma inmediata tras su descenso.