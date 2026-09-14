Leeds United se convierte en otra sorpresa de la Premier League

Redacción FOX Deportes

Leeds United goleó 4-1 al Newcastle en Elland Road y escaló al tercer lugar de la Premier League, para sorprender junto a Hulll City en los primeros lugares.

⚡️ THESE ELLAND ROAD LIGHTS!! pic.twitter.com/eu0tsFN8RT — Leeds United (@LUFC) September 14, 2026

Una sobresaliente primera mitad fue suficiente para que los ‘Whites’ le propinaran su primera derrota de la temporada al conjunto dirigido por el alemán Matthias Jaissle.

El gran trabajo ofensivo de Dominic Calvert-Lewin, quien parece recuperar el nivel que mostró por momentos con el Everton, fue clave para que Leeds mantuviera su invicto después de cuatro jornadas.

Un autogol del joven Lewis Miley y los tantos de Jayden Bogle y Calvert-Lewin antes del descanso dejaron el partido prácticamente resuelto para el equipo de Daniel Farke.

Tras la reanudación, el suizo Noah Okafor marcó el 4-0 y Newcastle descontó por medio de Bazoumana Touré en el minuto 90.

Así, los ‘Whites’, con 8 puntos, escalaron al tercer puesto de la tabla y quedaron solo por detrás de Arsenal y Manchester City.