EFE

El Manchester United aumentó las pérdidas después de impuestos un 174 %, hasta 18,1 millones, en el primer trimestre fiscal de 2027, que incluye los tres meses previos al 30 de septiembre



En este período se incluye el periodo de fichajes veraniego, pero no el despido de Michael Carrick y el correspondiente finiquito de él y de su cuerpo técnico, y la contratación de Mauricio Pochettino, por el que el United tuvo que abonar una cláusula de rescisión de 10 millones de euros a la federación estadounidense.

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Uno de los aspectos más preocupantes de las cuentas del United es la deuda acumulada desde que la familia Glazer compró el club en 2005. El club tiene una deuda de 700 millones de euros, lo que supone un 19,2 % más que en el anterior periodo.



Además, los sueldos se han incrementado un 8,6 % hasta los 70 millones de euros.



Pese a este receso económico, el United sigue siendo uno de los clubes del mundo que más dinero genera y en dicho periodo sus ingresos crecieron un 4,1 % hasta 132 millones.

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La clasificación a la Liga de Campeones tras dos años de ausencia ha ayudado al aumento de los ingresos, ya que la recaudación en derechos televisivos ha subido un 17,7 % hasta 32 millones.



El Manchester United comenzará este domingo una nueva era cuando Mauricio Pochettino dirija su primer partido como técnico frente al Liverpool en Anfield.