Oscar Sandoval

Mauricio Pochettino tiene una misión en Manchester United: rescatar a los ‘Red Devils’ de la zona de descenso y cambiar el rumbo de una temporada que ha sido una pesadilla en Old Trafford.

El argentino fue anunciado como nuevo técnico durante la Fecha FIFA y no tendrá tiempo para adaptarse, porque su debut llegará en cuestión de días y nada menos que en Anfield, frente a Liverpool.

It's official. Mauricio is a Red ?? pic.twitter.com/9uq47U3S3Z — Manchester United (@ManUtd) November 18, 2026

Pochettino inició su aventura en el United después de clasificar a Estados Unidos a las semifinales de la Nations League de CONCACAF. El entrenador viajó inmediatamente a Inglaterra y se trasladó a Carrington para comenzar a trabajar con su cuerpo técnico y preparar los primeros entrenamientos de una etapa que estará marcada por la urgencia de conseguir resultados.

El técnico argentino espera recuperar este jueves a los futbolistas internacionales de la plantilla para comenzar a preparar su primer reto y el desafío no podría ser mayor: Los 'Red Devils' visitarán a Liverpool en el clásico inglés, un enfrentamiento que lo pondrá a prueba desde el primer momento.

On site with Mauricio for his first day at United ?? pic.twitter.com/rCX9TigNis — Manchester United (@ManUtd) November 18, 2026

‘Poche’ tendrá tres entrenamientos para transmitir sus conceptos básicos, ajustar el funcionamiento del equipo y preparar el compromiso de la Jornada 11 de la Premier League.

Anfield será el escenario de su primera gran prueba y el argentino necesita comenzar a sumar puntos cuanto antes y demostrar que el United todavía tiene argumentos para reaccionar.