Oscar Sandoval
¿Cuándo será el debut de Pochettino con Manchester United?
El técnico argentino tendrá su estreno con los ‘Red Devils’ en el clásico inglés
Mauricio Pochettino tiene una misión en Manchester United: rescatar a los ‘Red Devils’ de la zona de descenso y cambiar el rumbo de una temporada que ha sido una pesadilla en Old Trafford.
El argentino fue anunciado como nuevo técnico durante la Fecha FIFA y no tendrá tiempo para adaptarse, porque su debut llegará en cuestión de días y nada menos que en Anfield, frente a Liverpool.
Pochettino inició su aventura en el United después de clasificar a Estados Unidos a las semifinales de la Nations League de CONCACAF. El entrenador viajó inmediatamente a Inglaterra y se trasladó a Carrington para comenzar a trabajar con su cuerpo técnico y preparar los primeros entrenamientos de una etapa que estará marcada por la urgencia de conseguir resultados.
El técnico argentino espera recuperar este jueves a los futbolistas internacionales de la plantilla para comenzar a preparar su primer reto y el desafío no podría ser mayor: Los 'Red Devils' visitarán a Liverpool en el clásico inglés, un enfrentamiento que lo pondrá a prueba desde el primer momento.
‘Poche’ tendrá tres entrenamientos para transmitir sus conceptos básicos, ajustar el funcionamiento del equipo y preparar el compromiso de la Jornada 11 de la Premier League.
Anfield será el escenario de su primera gran prueba y el argentino necesita comenzar a sumar puntos cuanto antes y demostrar que el United todavía tiene argumentos para reaccionar.
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