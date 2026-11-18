Oscar Sandoval

Manchester United puso en marcha una nueva era y Mauricio Pochettino no perdió tiempo para comenzar a trabajar. El club compartió a través de sus redes sociales un video de la llegada del entrenador argentino a la ciudad deportiva, donde aseguró que “es un honor” asumir el desafío de dirigir a los 'Red Devils'.

Day one ?



Let's get going ? — Manchester United (@ManUtd) November 18, 2026

El compromiso de Pochettino con el United quedó reflejado desde el primer día. El argentino viajó a Inglaterra sin tomarse un descanso después de la victoria de Estados Unidos sobre Haití en la Nations League. Llegó a Manchester por la mañana y al mediodía ya estaba en las instalaciones del club, para comenzar a trabajar y preparar su debut.

Pochettino reconoció ante los canales oficiales del club que está “emocionado” por esta nueva etapa y aseguró que “es un privilegio estar en este increíble club”. El entrenador también confesó que espera “con ansias comenzar a trabajar” con sus futbolistas, consciente de la exigencia que representa dirigir a uno de los equipos más importantes del futbol inglés.

Será la cuarta aventura de ‘Poche’ en la Premier League después de sus etapas en Southampton, Tottenham y Chelsea. Sin embargo, el desafío que encontrará en Manchester United será diferente porque necesita resultados desde el primer día para rescatar a un equipo que atraviesa una profunda crisis deportiva y sacarlo de los puestos de descenso.