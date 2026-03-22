La temporada 2026/27 comenzará oficialmente el 16 de agosto en Inglaterra

Redacción FOX Deportes

La Community Shield 2026 se disputará el próximo 16 de agosto en Cardiff debido a la indisponibilidad del Wembley Stadium que acogerá varios conciertos del artista canadiense The Weeknd programados durante ese fin de semana.

The 2026 #CommunityShield will take place at Principality Stadium on Sunday 16 August 🏟️



Find out more below 🔗 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 23, 2026

El encuentro, que enfrenta tradicionalmente al campeón de la Premier League y de la FA Cup, tendrá lugar en el Principality Stadium, que ya albergó este partido entre 2001 y 2006 durante la reconstrucción de Wembley y ha sido de nuevo elegido por la FA.

Desde su regreso al estadio londinense en 2007, la Community Shield solo se ha trasladado en dos ocasiones; la primera de ellas en 2012 a Villa Park, por los Juegos Olímpicos y en 2022 al King Power Stadium de Leicester, debido a la final de la Eurocopa femenina.

La FA también confirmó que anunciará más detalles del encuentro que abre la temporada del fútbol inglés una vez finalice la temporada 2025-2026 y queden definidos los equipos participantes.