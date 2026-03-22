Redacción FOX Deportes
La temporada 2026/27 comenzará oficialmente el 16 de agosto en Inglaterra
La Community Shield dará el banderazo de salida a una nueva campaña en el futbol inglés
La Community Shield 2026 se disputará el próximo 16 de agosto en Cardiff debido a la indisponibilidad del Wembley Stadium que acogerá varios conciertos del artista canadiense The Weeknd programados durante ese fin de semana.
El encuentro, que enfrenta tradicionalmente al campeón de la Premier League y de la FA Cup, tendrá lugar en el Principality Stadium, que ya albergó este partido entre 2001 y 2006 durante la reconstrucción de Wembley y ha sido de nuevo elegido por la FA.
Desde su regreso al estadio londinense en 2007, la Community Shield solo se ha trasladado en dos ocasiones; la primera de ellas en 2012 a Villa Park, por los Juegos Olímpicos y en 2022 al King Power Stadium de Leicester, debido a la final de la Eurocopa femenina.
La FA también confirmó que anunciará más detalles del encuentro que abre la temporada del fútbol inglés una vez finalice la temporada 2025-2026 y queden definidos los equipos participantes.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT