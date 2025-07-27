La Euro 2028 iniciará en Cardiff y terminará en Wembley

Redacción FOX Deportes

La Eurocopa de 2028, que organizarán Inglaterra, Gales, Escocia y la República de Irlanda, celebrará su partido inaugural en el National Stadium de Cardiff, mientras que las semifinales y la final serán en el estadio de Wembley en Londres.

In the summer of 2028 we will all speak football ⚽️#EURO2028 brand revealed in style in London ⬇️ — UEFA EURO (@UEFAEURO) November 12, 2025

En un evento celebrado este miércoles en Londres, la UEFA anunció las fechas clave del próximo torneo continental y confirmó las sedes de los partidos más importantes.

Mientras que el partido inaugural se disputará el 9 de junio de 2028 en Cardiff, los cuartos de final se dividirán entre el Dublín Arena (Dublín), Hampden Park (Glasgow), National Stadium (Cardiff) y Wembley. Las semifinales y la final, que se jugará el 9 de julio, se disputarán en ‘La Catedral del Futbol’ en Londres.

Las sedes, conocidas desde hace meses, son las siguientes: Villa Park (Birmingham, 48 000 espectadores), National Stadium (Cardiff, 73 000), Dublin Arena (Dublín, 50 000), Hampden Park (Glasgow, 51 000), Everton Stadium (Liverpool, 50 000), Tottenham Hotspur Stadium (Londres, 60 000), Wembley (Londres, 86 000), Etihad Stadium (Mánchester, 58 000) y St. James' Park (Newcastle, 50 000).