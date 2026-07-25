La Premier League le da la espalda a Rafael Leao

Oscar Sandoval

Rafael Leao tiene contrato con el Milan hasta 2028, pero todo apunta a que el portugués estaría dispuesto a cerrar su etapa con el conjunto 'Rossonero' para afrontar un nuevo desafío. Aunque varios clubes siguen de cerca su situación, la Premier League no sería una buena opción.

Just one month until the first round of fixtures for the 2026/27 Premier League season begins 🏟️👀 pic.twitter.com/bEl7NsQ3mG — Premier League (@premierleague) July 21, 2026

Leao alcanzó el punto más alto de su carrera con Milan. Fue una de las figuras del equipo que conquistó la Serie A en la temporada 2021/22 y un año después firmó 15 goles en 35 partidos. Sin embargo, su rendimiento disminuyó en las últimas campañas y terminó entre los futbolistas más cuestionados tras la decepcionante temporada del club italiano.

De acuerdo con los registros de Comparisonator, el atacante promedia 0.35 goles por partido, una cifra inferior a la de varios referentes ofensivos de la Premier League, como Erling Haaland, quien registra 0.77. En goles esperados (xG) también presenta un promedio bajo de 0.35 por encuentro, mientras que el delantero noruego alcanza 0.76.

En el apartado de asistencias, Leao registra 0.12 por partido, por detrás de Matheus Cunha (0.13), Richarlison (0.13), Cody Gakpo (0.15), João Pedro (0.17) y Haaland (0.23). También promedia 0.81 disparos a puerta por encuentro. Su principal fortaleza sigue siendo el desborde y encabezaría los regates con 2.73 por partido, de los cuales 1.54 terminarían con éxito.