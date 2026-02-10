Jack Grealish se pierde lo que resta de temporada y se despide de Everton

Redacción FOX Deportes

Jack Grealish se perderá lo que resta de temporada con Everton luego de someterse a una operación en el pie izquierdo por una fractura por estrés.

El extremo, que está cedido en Everton por parte de Manchester City, se lesionó el pasado 18 de enero, después de jugar 22 partidos con los 'Toffees' y marcado dos tantos, además de repartir seis asistencias.

Esta buena mitad de año había revitalizado sus opciones de estar en el Mundial con Inglaterra, pero la lesión le aparta definitivamente de la lista de Thomas Tuchel.

"No quería acabar la temporada así, pero así es el fútbol. Operación hecha y ahora toda la concentración está puesta en volver a estar preparado. Sé seguro que volveré más en forma, más fuerte y mejor que antes", dijo Grealish en una publicación en sus redes sociales.