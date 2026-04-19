Increíble, pero cierto; la Premier League vuelve a comenzar

Héctor Cantú

El Manchester City tenía prohibido perder y sabía que una victoria sobre el Arsenal, pondría al ‘rjo vivo’ la Premier League rumbo a la consecución del título.

Y así sucedió. La victoria de los Cityzens sobre los Gunners deja la carrera por el título entre los dos equipos. Un Arsenal que se mantiene como líder a tres puntos de distancia y un City que, con un partido menos, sabe que las esperazas de dar la vuelta son absolutamente posibles.

Como héroe y con la camiseta rota; así el partido de Erling Haaland ante el Arsenal

El entrenador del Arsenal así lo ha expresado. La derrota, dolorosa por las implicaciones matemáticas y el impacto emocional, sabe que todo vuelve a iniciar en la búsqueda del nuevo campeón.

“Prácticamente la liga vuelve a empezar. El City tiene un partido menos y nosotros le sacamos tres puntos de ventaja. Quedan cinco jornadas. Todo empieza otra vez. Hubo un factor de suerte, con tiros a los postes. Perdimos una ocasión para sacar un buen resultado. Es una nueva Premier”, declaró al finalizar el encuentro.

Por su parte, Pep Guardiola ha renovado ilusiones por conseguir un título más con el equipo celeste al que ha llevado a lo más alto.

“Estoy feliz porque ahora hemos recuperado la esperanza y tenemos opciones hasta el final. Lo vamos a intentar. Pero es difícil poder controlar todo porque estamos cansados”, aseguró el entrenador del Manchester.

Las caras largas de Pep Guardiola

Guardiola aceptó que la batalla será encarnizada, entre dos equipos con grandes plantillas y dos de los mejores entrenadores en el futbol inglés.

“Equipos buenos, entrenadores de primer nivel y jugadores de alto nivel en los dos equipos. No creo que el Arsenal esté en una mala racha. En la Copa de la Liga fuimos mejores y esta vez estuvimos muy bien. Son competitivos, pero nosotros también”, agregó el catalán.

El Manchester City se enfrentará a Everton, Brentford, Bournemouth, Crystal Palaca, Aston Villa, mientras que el Arsenal jugará en la Premier League, ante Fulham, West Ham, Burnley y Ctystal Palace.