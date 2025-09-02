Ilkay Gündogan confirmó el cambio de ciclo en Manchester City

Oscar Sandoval

El cierre de mercado terminó en la Premier League y desde este lunes las inscripciones están cerradas, sin embargo, todavía se pueden realizar diferentes movimientos porque hay otras ligas que mantienen el periodo abierto, es el caso de Turquía en donde Manchester City encontró soluciones.

La venta de Ederson a Fenerbahçe y la salida como agente libre de Gündogan se unen a la serie de cambios que sufrió la plantilla del City a lo largo del verano, la reconstrucción de Pep Guardiola está en marcha y comienza un nuevo ciclo con un promedio de edad de 26 años.

Galatasaray publicó fotografías y le dio seguimiento minuto a minuto a la llegada del mediocampista quien cumple un sueño al jugar para el equipo de Estambul del cual es aficionado desde niño.

El mediocampista de 34 años firmará por dos temporadas, tendrá opción de alargar su estancia un año más y el club turco podría ser el último en su carrera deportiva.