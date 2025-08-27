Edson Álvarez debutó como titular con Fenerbahçe

Oscar Sandoval

Este domingo comenzó oficialmente la aventura de Edson Álvarez en el futbol de Turquía con Fenerbahçe, debutó frente a Gençlerbirliği y lo hizo apareciendo en el cuadro titular jugando junto a Fred en el primer partido de los ‘Canarios Amarillos’ sin José Mourinho.

Una semana de entrenamientos le bastó a Edson Álvarez para ganarse un lugar en la plantilla de Fenerbahçe que este domingo disputó la jornada cuatro del futbol turco con goleada para mantenerse invicto en liga con una buena actuación del mediocampista mexicano.

El capitán del ‘Tri’ fue de más a menos y terminó el partido resintiendo físicamente la falta de actividad, se mantuvo en el terreno de juego durante los 90 minutos para intentar tomar ritmo luego de no jugar en el inicio de temporada con West Ham y disputar su primer partido este domingo.

‘El Machín’ pondrá una pausa con Fenerbahçe para viajar a la concentración de la Selección Mexicana que enfrentará a Japón y Corea del Sur en la próxima Fecha FIFA y volverá a la disciplina turca para preparar el duelo de la jornada 5 de liga contra Trabzonspor.