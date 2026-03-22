Ganarle a Arsenal fue "especial" para Pep Guardiola

Redacción FOX Deportes

Pep Guardiola señaló luego de la victoria de Manchester City sobre Arsenal en la final de la Copa de la Liga, que hace el “título más especial”. What it means. pic.twitter.com/LO3fYDbkyN — Manchester City (@ManCity) March 22, 2026

"La victoria significa mucho. Conseguir un título es difícil siempre y hemos conseguido una victoria increíble. Sabemos que no es la Liga de Campeones ni la Premier League, pero ganar ante Arsenal hace el título más especial", reconoció Guardiola en la rueda de prensa posterior al encuentro donde su equipo se impuso al equipo londinense.

"Hemos hecho una segunda parte extraordinaria. Para nosotros era un desafío para saber dónde estaba nuestro nivel porque nos enfrentamos al mejor equipo de Europa", añadió el técnico que se convirtió en el técnico con más Copas de la Liga, cinco en total.

Manchester City levantó la Carabao Cup después de cinco años

Guardiola, que sumó su 40 título como entrenador, ensalzó todos los trofeos que ha conseguido con los 'Citizens' desde su llegada: "Ganar 19 títulos en 10 años en el fútbol moderno en Inglaterra y en Europa es increíble".

Manchester City, eliminado recientemente de la Champions League a manos del Real Madrid en octavos de final, tiene por delante la Premier League, en la que es segundo a nueve puntos del Arsenal y la FA Cup, competición en la que jugarán los cuartos de final ante Liverpool.