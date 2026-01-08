¡Fue por venganza! La Premier League explicó el festejo de Raúl Jiménez

Enrique Gómez

Su festejo lanzándose como tabla le dio la vuelta al mundo, pero, ¿cuál fue la razón detrás de esa celebración?

La Premier League cree tener la respuesta: la manera en la que Raúl Jiménez apuntilló el gol que hizo con el Fulham fue, en realidad, un ajuste de cuentas contra el portero del Chelsea Robert Sánchez.

A través de redes sociales, la liga de Inglaterra presentó el paralelismo del festejo de Jiménez con el lance burlesco que hizo el arquero del Chelsea hace poco más de dos años, el 2 de octubre de 2023.

En aquel partido, el arquero español exageró su vuelo para hacer más notorio un cabezazo del mexicano que se fue lejos de la portería. Durante ese partido, el cancerbero de los ‘Blues’ hizo hasta dos lances irónicos, aventándose en horizontal, como para mofarse de los intentos del otro equipo de Londres.

Raul Jimenez doesn't forget 😅 pic.twitter.com/i7cHGR2zVJ — Premier League (@premierleague) January 9, 2026

El Chelsea ganó 2-0 ese partido en Craven Cottage, pero el 7 de enero de 2026, el Fulham tuvo su revancha y Jiménez también; por eso, cuando anotó el 1-0 parcial de los 55 minutos, el delantero mexicano hizo un épico festejo que le dio la vuelta al mundo y simplemente se lanzó como tabla al pasto.

Tras el partido, Raúl aseguró que su celebración no fue planeada, sino que pensaba tirarse de rodillas, pero como recordó que a partir de esta temporada los silbantes castigan con tarjeta amarilla estas acciones, recordó un popular festejo que se hacía en los videojuegos de futbol al apretar varios botones.

Pero la Premier League no se la creyó, pues a través de una publicación que acompañó con el texto “Raúl Jiménez no olvida”, comparó el video de la celebración del mexicano con el vuelo burlón de Sánchez.