Oscar Sandoval
Erik ten Hag podría tener otra oportunidad en la Premier League
Wolverhampton busca técnico y el neerlandés estaría entre los candidatos
Erik ten Hag comenzó la temporada dirigiendo a Bayer Leverkusen, sin embargo, el proyecto terminó luego del tercer partido y el técnico salió por la puerta de atrás, su intención es volver a dirigir y la Premier League le podría dar una nueva oportunidad luego de su paso por Manchester United.
Wolverhampton es el último lugar de la tabla en el futbol inglés y no conoce la victoria después de 10 jornadas, suma dos puntos y la zona de salvación está seis unidades de distancia, dicha situación provocó la destitución de Vitor Pereira y el club busca técnico.
The Athletic señala que la directiva de los ‘Wolves’ “avanza en las conversaciones” para el regreso de Gary O’Neil quien estuvo al frente del equipo en 2023 y 2024, sin embargo, resalta que el nombre de ten Hag también está encima de la mesa como uno de los candidatos.
El neerlandés que dirigió a Manchester United de 2022 a 2024 podría tener una revancha en la Premier League, competencia en la que suma 85 partidos dirigidos con 44 victorias, 14 empates y 27 derrotas. La decisión final se tomará en los próximos días.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT