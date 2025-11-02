Erik ten Hag podría tener otra oportunidad en la Premier League

Oscar Sandoval

Erik ten Hag comenzó la temporada dirigiendo a Bayer Leverkusen, sin embargo, el proyecto terminó luego del tercer partido y el técnico salió por la puerta de atrás, su intención es volver a dirigir y la Premier League le podría dar una nueva oportunidad luego de su paso por Manchester United.

Wolves have parted company with head coach Vitor Pereira.



We would like to thank Vitor and his staff for their tireless work during their time at Molineux. — Wolves (@Wolves) November 2, 2025

Wolverhampton es el último lugar de la tabla en el futbol inglés y no conoce la victoria después de 10 jornadas, suma dos puntos y la zona de salvación está seis unidades de distancia, dicha situación provocó la destitución de Vitor Pereira y el club busca técnico.

The Athletic señala que la directiva de los ‘Wolves’ “avanza en las conversaciones” para el regreso de Gary O’Neil quien estuvo al frente del equipo en 2023 y 2024, sin embargo, resalta que el nombre de ten Hag también está encima de la mesa como uno de los candidatos.

El neerlandés que dirigió a Manchester United de 2022 a 2024 podría tener una revancha en la Premier League, competencia en la que suma 85 partidos dirigidos con 44 victorias, 14 empates y 27 derrotas. La decisión final se tomará en los próximos días.