Publicación: domingo 14 de diciembre de 2025

Héctor Cantú

El Manchester United le dice no a Sergio Ramos

El club inglés no será la nueva casa del defensa español

Una vez consumada la eliminación de Rayados de Monterrey  de la Liguilla del Apertura 2025, se terminó también la aventura de Sergio Ramos en el futbol mexicano.

El defensor anunció a la directiva que no renovaría su contrato con el equipo regio y que estaba listo para negociar con algún otro club para continuar con una carrera que, hasta el momento, ha sido brillante.

Una de las opciones que se llegó a barajar fue la del Manchester United, equipo de la Premier League que se ha pronunciado con un contundente “no”, ante la posibilidad de reforzarse con el español.

El United, que ha reportado un balance económico positivo en este 2025, ahora tiene la estrategia de contratar jugadores jóvenes que puedan ser el rostro de los Diablos Rojos para el futuro venidero.

Ante esta situación, Ramos no entraría en el perfil de futbolista que ahora busca el equipo inglés por lo que será muy difícil verlo vestido de rojo a partir del 2026.

10 momentos que marcaron la carrera de Sergio Ramos con la Selección española

Sergio Ramos anunció el final de su andar con la Selección Española tras haber defendido la camiseta en 180 ocasiones.
Debut 26 de marzo 2005 España 3-0 China
Primer gol y doblete contra San Marino en eliminatoria Mundialista. 13 octubre 2005
Debut en una Copa del Mundo 14 de junio de 2006 (España 4-0) Ucrania
Primera capitanía como seleccionado nacional. 3 de junio 2010
Campeón de Europa 2008. 1-0 a Alemania 29 de junio
Campeón del Mundo. 1-0 a Países Bajos 11 julio 2010
Bicampeón de Europa 2012. 4-0 a Italia 1 de julio
Gol 10 con la Selección de España. 8 septiembre 2014 1-0 Macedonia del Norte
Partido 100 con la Selección de España. Marzo 22 de 2013 Eliminatorio rumbo al Mundial. España 1-1 Finlandia
Último partido con La Roja. 31 marzo 2021. España 3-1 Kosovo. Clasificación Mundial 2022

Las opciones de Ramos en Europa son pocas por lo que no extrañaría que llegara al futbol árabe, donde tiene varios excompañeros en plena competencia, o bien en la MLS, una liga a la que podría adaptarse a la perfección.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS