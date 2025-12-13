El Manchester United le dice no a Sergio Ramos

Héctor Cantú

Una vez consumada la eliminación de Rayados de Monterrey de la Liguilla del Apertura 2025, se terminó también la aventura de Sergio Ramos en el futbol mexicano.

El defensor anunció a la directiva que no renovaría su contrato con el equipo regio y que estaba listo para negociar con algún otro club para continuar con una carrera que, hasta el momento, ha sido brillante.

Una de las opciones que se llegó a barajar fue la del Manchester United, equipo de la Premier League que se ha pronunciado con un contundente “no”, ante la posibilidad de reforzarse con el español.

El United, que ha reportado un balance económico positivo en este 2025, ahora tiene la estrategia de contratar jugadores jóvenes que puedan ser el rostro de los Diablos Rojos para el futuro venidero.

Ante esta situación, Ramos no entraría en el perfil de futbolista que ahora busca el equipo inglés por lo que será muy difícil verlo vestido de rojo a partir del 2026.

Las opciones de Ramos en Europa son pocas por lo que no extrañaría que llegara al futbol árabe, donde tiene varios excompañeros en plena competencia, o bien en la MLS, una liga a la que podría adaptarse a la perfección.