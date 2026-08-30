El Chelsea oficializa la llegada del 'Dibu' Martínez

Reuters

El Chelsea anunció el domingo el fichaje del arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez, procedente del Aston Villa, con un contrato de tres años.

No se revelaron los detalles económicos, pero los medios británicos informaron de que el club del oeste de Londres pagó unos 7,5 millones de libras esterlinas (10,15 millones de dólares) para fichar al jugador de 33 años.

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"Quiero triunfar aquí", declaró Martínez en un comunicado. "Soy una persona que quiere ganar en todo lo que hago y quiero aportar eso a este club de fútbol, porque es un club que gana títulos, así que creo que es una buena combinación".

La salida del "Dibu" se produce después de que el Villa fichara este mes al internacional japonés Zion Suzuki, procedente del Parma, lo que allanó el camino para la salida del argentino tras seis años en Villa Park.

Disputó 256 partidos con el Villa tras llegar procedente del Arsenal en 2020 y se consolidó como uno de los arqueros más destacados de la Premier League. Desempeñó un papel clave la temporada pasada, cuando el equipo de Unai Emery terminó cuarto, clasificándose para la Liga de Campeones, y ganó la Liga Europa.

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En el Chelsea competirá con Robert Sánchez por la titularidad. Sánchez ha sido el portero titular del Chelsea desde que llegó procedente del Brighton & Hove Albion en 2023, pero las dudas sobre su puesto resurgieron tras los errores cometidos en la victoria por 3-2 del Chelsea sobre el Fulham en la jornada inaugural.

Martínez también ha sido fundamental para el éxito de Argentina en la escena internacional, ayudando a su selección a ganar el Mundial de 2022 y ser subcampeona en 2026. También se alzó con los títulos de la Copa América en 2021 y 2024.