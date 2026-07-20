Emiliano 'Dibu' Martínez considera dejar a la Selección de Argentina

Héctor Cantú

El dolor de haber perdido la final de la Copa del Mundo ante España ha sido un golpe duro de asimilar para los jugadores argentinos que rompieron filas.

Uno de los más lastimados fue el arquero Emiliano Martínez, quien ahora, ha considerado la posibilidad de no volver a vestir la camiseta de la selección argentina.

Impresentable lo del 'Dibu' Martínez al recibir el Guante de Oro en Catar 2022

“Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", afirmó el guardameta de 33 años”, escribió el llamado ‘Dibu’.

Martínez confirmó que el dolor es muy grande a dos días de haber caído gracias a un gol de Ferrán Torres y pidió disculpas por no materializar el sueño de tantos argentinos que querían y soñaban con el bicampeonato.

¡Los Martínez al rescate! Lautaro y 'Dibu' le dieron la victoria a Argentina

“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad es que el dolor es difícil de explicar”, agregó.

Martínez, con 33 años de edad tendrá que dar paso de página en su historia con la Selección y analizar en los próximos meses si debe continuar de cara a la Copa del Mundo 2030.