Publicación: martes 21 de julio de 2026

Héctor Cantú

Emiliano 'Dibu' Martínez considera dejar a la Selección de Argentina

El golpe ha sido muy duro para le polémico guardameta argentino

El dolor de haber perdido la final de la Copa del Mundo ante España ha sido un golpe duro de asimilar para los jugadores argentinos que rompieron filas.

Uno de los más lastimados fue el arquero Emiliano Martínez, quien ahora, ha considerado la posibilidad de no volver a vestir la camiseta de la selección argentina.

Impresentable lo del 'Dibu' Martínez al recibir el Guante de Oro en Catar 2022

El polémico gesto del arquero Emiliano Martínez en la ceremonia de premiación frente a autoridades catarís y de FIFA.
Martínez recibió el galardón al Mejor Portero del Mundial.

“Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", afirmó el guardameta de 33 años”, escribió el llamado ‘Dibu’.

Martínez confirmó que el dolor es muy grande a dos días de haber caído gracias a un gol de Ferrán Torres y pidió disculpas por no materializar el sueño de tantos argentinos que querían y soñaban con el bicampeonato.

¡Los Martínez al rescate! Lautaro y 'Dibu' le dieron la victoria a Argentina

Argentina vencipo 1-0 a Chile con gol de Lautaro Martínez a los 88 minutos.
El arquero Emiliano Martínez fue factor al atajar dos jugadas claras de gol de Rodrigo Echeverría, minutos antes.
Chile se queda con un punto y cero goles tras dos partidos.
El tiro de esquina que generó el gol de Lautaro fue de Lionel Messi.
El jugador del Inter de Milán celebró tras fulminar al arquero tras un rebote que le quedó en el área.
Así celebró Argentina su victoria tardía y su paso perfecto en la Copa América.
Así celebró Argentina su victoria tardía y su paso perfecto en la Copa América.

“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad es que el dolor es difícil de explicar”, agregó.

Martínez, con 33 años de edad tendrá que dar paso de página en su historia con la Selección y analizar en los próximos meses si debe continuar de cara a la Copa del Mundo 2030.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS