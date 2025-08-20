Eberechi Eze será titular con Crystal Palace a pesar de los rumores de su salida

Redacción FOX Deportes

Eberechi Eze, atacante de Crystal Palace, jugará de titular este jueves en la previa de la Conference League pese al interés del Tottenham en ficharle.

Oliver Glasner, técnico de ‘Las Águilas’, confirmó este miércoles en rueda de prensa que tanto Eze como Marc Guéhi, otro de los que pueden salir este verano, en este caso a Liverpool, serán titulares contra Fredrikstad.

"A muchos os sorprendió que Eze y Guéhi fueran titulares contra el Chelsea y os sorprenderá también cuando sean titulares mañana, pero están comprometidos con el equipo. Van a jugar un papel crucial mientras estén aquí y estén comprometidos con el equipo. Si se van, querrán irse como los jugadores que dieron el 100 % por el Crystal Palace", aseguró el técnico alemán.

Tottenham trata estos días de cerrar un acuerdo para fichar a Eze y de ese modo reforzar su ataque tras la marcha de Heung-min Son y la lesión de larga duración de James Maddison.