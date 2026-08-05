Dos años después, Mykhailo Mudryk volvió a las canchas

Redacción FOX Deportes

Después de casi dos años alejado de las canchas por una suspensión por dopaje, Mykhailo Mudryk volvió a aparecer en un partido, al ingresar en la derrota del Chelsea ante la Juventus.

El ucraniano ingresó al minuto 82 y disputó sus primeros minutos oficiales desde el 28 de noviembre de 2024.

Al finalizar el encuentro, Xabi Alonso explicó la decisión de darle minutos al ucraniano:

“Estoy muy feliz por él. Cuando le dije que podría jugar 10 o 15 minutos, seguro que se puso contentísimo (…) Fue más que una decisión futbolística; fue una decisión humana y emocional para darle ese impulso, para que sintiera el gran apoyo que recibió y la magnífica acogida al saltar al campo”.

Mudryk cumplía una sanción de cuatro años tras dar positivo por meldonium. Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió levantar el castigo, lo que permitió al futbolista volver a la actividad.