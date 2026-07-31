Mykhailo Mudryk ya puede volver a jugar

EFE

El ucraniano Mykhailo Mudryk, futbolista del Chelsea, puede volver a jugar después de que la federación inglesa y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) hayan llegado a un acuerdo para levantar la sanción que pesaba sobre él.

Según explicó la FA en un comunicado, la reglamentación de la AMA ha sido actualizada, por lo que si la muestra que se tomó de Mudryk se hubiera obtenido hoy en día la concentración de meldonium en ella no habría resultado en una sanción por dopaje.

"Mudryk no está suspendido y puede volver a competir con efecto inmediato", confirmó la FA.

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El atacante ucraniano fue suspendido por ese positivo el 17 de diciembre de 2024 y no juega con el Chelsea desde el 28 de noviembre de ese mismo año, cuando participó en la victoria por 2-0 contra el Heidenheim.

"Este ha sido un periodo especialmente difícil para Mudryk, tanto personal como profesionalmente, y estamos encantados de que se haya llegado a un conclusión que le permite volver al fútbol de efecto inmediato", dijo el Chelsea en un comunicado.

"Mudryk ha mantenido que nunca ha consumido de forma intencional una sustancia prohibida y que no sabe cómo esa sustancia entró en su cuerpo. Durante todo este proceso se ha comportado de forma profesional y con resiliencia en lo que sin duda ha sido uno de los periodos más difíciles de su carrera", añadió.

El Chelsea confirmó que ahora trabaja para que el ucraniano pueda reincorporarse al grupo y pueda continuar su carrera.