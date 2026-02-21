Día fantástico: ¡Raúl Jiménez marcó doblete en la Premier League!

Héctor Cantú

La jornada 27 de la Premier League ha quedado enmarcada por el doblete conseguido por el delantero mexicano Raúl Jiménez, quien, con sus anotaciones, llevó al Fullham a sumar tres puntos ante el Sunderland.

Jiménez fue el encargado de inaugurar el tanteador. Tuvo que hacerlo hasta la segunda mitad, con un gran remate de cabeza que encontró las redes.

Siete minutos después, desde el manchón penal, aumentó la ventaja para el Fullham para prácticamente sentenciar el partido a favor de su equipo.

El Sunderland acortó distancias con la anotación de penal de Enzo Le Fée, pero nueve minutos más tarde, Alex Iwobi puso cifras definitivas para sellar el 3-1 del Fulham en calidad de visitante.

Raul Jimenez's penalty record:



1️⃣3️⃣ taken

1️⃣3️⃣ scored



The best 100% record in Premier League history 👏 pic.twitter.com/oHkg0D8tcJ — Premier League (@premierleague) February 22, 2026

Este es el primer doblete de Jiménez en la temporada, goles con los que llegó a nueve tantos en la presente campaña.

Con la victoria, el Fulham rompe la racha de tres derrotas consecutivas, para quedar ubicado en la décima posición, a ocho puntos de puestos de competición europea.