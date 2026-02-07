Le quitaron el gol a Raúl Jiménez y la victoria al Fulham

Enrique Gómez

Aunque no se le acreditará el gol y a su equipo no le sirvió para sumar un solo punto, Raúl Jiménez sigue marcando la diferencia y generó la anotación que ilusionó al Fulham con una nueva victoria.

Dolorosa derrota en casa para el equipo de Londres, pese a que se fue adelante en el marcador con un gol provocado por el delantero mexicano, pero que subió a la estadística como un autogol de Mykolenko.

Victoria 2-1 del Everton, que en la recta final del encuentro (goles al 75' y al 83') le dio la vuelta a este compromiso válido por la Jornada número 25 de la Premier League y rebasó al conjunto blanco en la tabla de posiciones.

Segunda derrota consecutiva para el Fulham, que se ha rezagado en su lucha por los puestos europeos.

¡GOOOOOL DE FULHAM!⚫⚪



Raúl Jiménez se queda cerca de marcar ante el Everton, pero termina siendo autogol de Mykolenko.#PremierLeague pic.twitter.com/vRuR0uvgD7 — FOX (@somos_FOX) February 7, 2026

Parecía que la historia sería diferente cuando a los 18 minutos el equipo de casa se adelantó. Todo sucedió muy rápido: Alex Iwobi bajó un balón de ‘la lámpara’ y se internó al área, Sessegnon recuperó el balón y sirvió una diagonal inmejorable para Jiménez, quien solo acomodó el cuerpo y disparó de primera. El arquero ‘escupió’ el rebote, éste golpeó en Vitali Mykolenko y se metió a las redes.

Esta anotación no cambió la cuota de Raúl en esta Premier, donde acumula un total de seis goles.

Fulham, que hace unas semanas era uno de los equipos con mejor ritmo en el torneo y empezaba a acechar los puestos europeos, tiene tres derrotas en los últimos cuatro partidos y sus 34 puntos lo tienen lejos del Chelsea, quinto lugar de la competencia con 43 puntos en los mismos 25 partidos.