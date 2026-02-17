David Raya ve la lucha por la Premier League totalmente abierta

EFE

David Raya, portero del Arsenal, reconoció que la lucha por la Premier League sigue abierta a pesar de que su equipo tiene una ventaja de cuatro puntos sobre el Manchester City a falta de 12 jornadas.

"Todo está abierto. No podemos pensar demasiado en el futuro. Tenemos que ir día a día, entrenamiento a entrenamiento y partido a partido. Si miras demasiado lejos, pierdes el presente".

Raya remarcó que el equipo tiene que competir "sin miedo" para intentar acabar con la espera de 22 años sin conquistar la Premier League, después de rozarla en las dos últimas campañas, y levantar su primer título desde 2020.

"Eso es por lo que jugamos al futbol y por lo que estamos en este club: para ganar títulos y hacer feliz a la afición. La confianza y disfrutar son lo más importante en este deporte. Si juegas con miedo no puedes rendir. No vas a disfrutar el momento ni a ser tú mismo".

Tras avanzar a la quinta ronda de la FA Cup, los de Mikel Arteta lideran la Premier League y podrían ampliar su ventaja sobre el Manchester City a siete puntos si vencen ester miércoles al Wolverhampton Wanderers, que es el colista.

"Es mérito del entrenador y del staff haber creado esta mentalidad. Tener esos objetivos comunes y pensar en lo que sería hacer una temporada histórica es increíble".

El guardameta, que llegó al club en 2023 tras su paso por Brentford y Blackburn Rovers, destacó el ambiente en el vestuario como uno de los grandes pilares del equipo.

"Estamos todos muy unidos. Somos amigos y compañeros al mismo tiempo. Eso lo hace todo más fácil, dentro y fuera del campo. Es algo especial porque no hay grupos y todos nos llevamos bien".