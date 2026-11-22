Oscar Sandoval

Arsenal recibió buenas noticias sobre el estado físico de David Raya después de que el portero abandonara el partido contra Newcastle con evidentes gestos de dolor y sujetándose el brazo izquierdo. Las primeras pruebas médicas descartaron la necesidad de una operación, un alivio para los ‘Gunners’, que temían perder al guardameta durante un periodo prolongado en un momento importante de la temporada.

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Mikel Arteta esperó los resultados de las pruebas médicas y confirmó que “no hay necesidad de cirugía”, aunque reconoció que Raya “no está en condiciones” de disputar el compromiso de Champions League contra Borussia Dortmund. El entrenador español también aseguró que la lesión no parece ser algo “demasiado serio”, por lo que el panorama es más alentador de lo previsto inicialmente.

El técnico explicó que el primer pronóstico del cuerpo médico es “bastante alentador” y reconoció que la principal preocupación era una posible operación, que habría complicado los tiempos de recuperación. Arsenal respira tranquilo, aunque todavía deberá esperar la evolución del guardameta para conocer cuándo podrá volver a defender la portería en una etapa de máxima exigencia.

Arsenal tendrá un diciembre cargado de actividad con seis partidos de Premier League. Los ‘Gunners’ comenzarán el día 2 contra Brentford, seguirán con el derbi ante Tottenham el 6 y posteriormente enfrentarán a Bournemouth el 13, Manchester United el 20 y Crystal Palace el 27, antes de cerrar el año contra Fulham el 30. El primer compromiso de 2027 será el 2 de enero ante Ipswich Town.