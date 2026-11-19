Oscar Sandoval

Newcastle salió del bache luego de conseguir una victoria en los últimos seis partidos y detuvo el paso firme de Arsenal en la Premier League. El conjunto londinense tuvo que remar contra corriente para evitar la derrota y sumar un punto.

A battling point on the road. We keep pushing. pic.twitter.com/DsZ1nokQEa — Arsenal (@Arsenal) November 21, 2026

St. James’ Park fue escenario de un partidazo entre dos equipos que no se guardaron nada y salieron a buscar los tres puntos desde el primer minuto. Arsenal golpeó primero por medio de Eberechi Eze, quien abrió el marcador al minuto 33. Sin embargo, Newcastle no bajó los brazos y encontró la fórmula para cambiar el rumbo del encuentro en la segunda mitad.

Harvey Barnes igualó el marcador apenas cuatro minutos después del descanso y encendió la reacción de los ‘Magpies’. Newcastle aprovechó el desconcierto de Arsenal y completó la remontada al minuto 62, cuando Malick Thiaw apareció en una segunda jugada tras un tiro de esquina para marcar el 2-1 y poner contra las cuerdas al campeón.

Arsenal sobrevivió a sus peores momentos y a la lesión de David Raya cuando el panorama parecía complicarse cada vez más, pero Noni Madueke apareció en una jugada a velocidad para marcar el 2-2 y rescatar un punto de enorme valor para los ‘Gunners’, que perdieron su racha de victorias, pero evitaron una derrota que habría puesto en riesgo su ventaja en el liderato.