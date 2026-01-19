Oscar Sandoval
¿Cuánto ha gastado Pep Guardiola en fichajes para Manchester City?
Guardiola supera los dos mil millones de euros en refuerzos desde 2016
Manchester City volvió a recurrir al mercado invernal en busca de soluciones de emergencia a media temporada, en el último año el conjunto inglés realizó 14 operaciones y Pep Guardiola suma 72 en total desde su llegada al club en 2016 con un monto superior a los dos mil millones de euros.
Marc Guehí se convirtió en el último refuerzo de los ‘Cityzens’ que han sacudido el mundo futbolístico en los últimos años luego de cumplirle cualquier petición a Guardiola, la institución de Manchester no tiene problemas económicos y eso ha jugado a favor del técnico.
Ilkay Gündogan fue el primer fichaje del Pep en 2016 al aterrizar en la Premier League y desde entonces se han sumado 71 futbolistas a la lista.
El fichaje más caro en la historia del club es Jack Grealish por quien pagaron 117 millones de euros en 2021 y en total han sido 2.030 millones para cumplir con las exigencias del técnico que suma en total 2.850 millones en fichajes a lo largo de su carrera.
